Ojciec, policjant, trener…

Zamiłowanie do sportu towarzyszy mu od najmłodszych lat, jednak to piłka nożna zdobyła jego serce. Jako młody zawodnik bronił dostępu do pola karnego na pozycji defensora. Dziś po kilkudziesięciu latach nadal biega po boisku, jednak nieco w innym charakterze. Umiejętnościami zdobytymi na murawie dzieli się z innymi. O kim mowa?

Asp. szt. Dariusz Pogorzelski jest w Akademii Policji w Szczytnie jednym z tych, którzy w policyjnym mundurze spędzili większość swojego życia. 33 lata w służbie… To liczba, która robi wrażenie – szczególnie na młodych, dopiero co rozpoczynających służbę funkcjonariuszach. Darek zapytany czy to dużo odpowiada przecząco. Doskonale pamięta pierwszy dzień służby. Lata w mundurze przeminęły jak dni. Sam nie wie kiedy. Pracował w szczycieńskiej Uczelni w różnych komórkach organizacyjnych – w dziale transportu, zaopatrzenia, a obecnie w Dziale Dowodzenia, gdzie otacza opieką grupy słuchaczy i studentów Akademii Policji w Szczytnie. Nazywany z przekorą przez kolegów dziadkiem, kondycją mógłby zawstydzić wielu młodszych od siebie. A to za sprawą sportu, który towarzyszy mu w życiu od najmłodszych lat. Piłka nożna – na nią postawił. Dariusz jest wychowankiem SKS Gwardia Szczytno. To w barwach szczycieńskiego klubu zdobywał umiejętności, które teraz wykorzystuje w pracy z młodzieżą. Doskonale godzi obowiązki służbowe z pracą trenerską w klubie. Obecnie szkoli 2. drużynę seniorską, jednak przez 17 lat w roli trenera zdążył wykształcić rzesze świetnych piłkarzy – a szkolił wszystkie grupy wiekowe, począwszy od żaków skończywszy na seniorach. Należy również do składu reprezentacji Akademii Policji w Szczytnie w piłce nożnej.

Dariusz po służbie aktywnie wspiera również studentów Akademii, trenując od ponad roku z sukcesami kobiecą reprezentację naszej Uczelni. Poświęcając wolny czas 2 razy w tygodniu, przekazuje swoją wiedzę i umiejętności młodym zawodniczkom Akademii. W 2023 roku drużyna zajęła V miejsce podczas XIII Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Halowej im. podkom. Andrzeja Struja w Warszawie. Również w tym roku policjantki planują udział w kolejnej edycji turnieju. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, które zaraził nie tylko miłością do sportu, ale również do munduru. Córka poszła w ślady ojca, syn wybrał natomiast służbę w wojsku. Wpływ na wybór ich dróg zawodowych nie był przypadkiem, ponieważ od najmłodszych lat uczone były szacunku do tradycji i ojczyzny, wychowywane w duchu patriotyzmu.

Darkowi życzymy powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, a także wielu sukcesów jego podopiecznych, składając jednocześnie podziękowania za zaangażowanie w służbie i poza nią.

Tekst: Daniel Bruski Rektorat APwSz

Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz