Prace nad zmianą przepisów dot. programów szkolenia psów służbowych

W Akademii Policji w Szczytnie od września 2023 roku do chwili obecnej trwają prace zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji mające na celu opracowanie projektów programów doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursów specjalistycznych dotyczących psów służbowych. W pracy zespołu bierze udział pies bojowy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystyczny Policji „BOA” Ryjek.

W Akademii Policji w Szczytnie trwają prace zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji mające na celu opracowanie projektów programów doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursów specjalistycznych dotyczących psów służbowych. Ze względu na obszerne zmiany w przepisach w szczególności rozdziału 10d Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w której w sposób szczegółowy uregulowano tematykę dotyczącą m.in. psów służbowych oraz zarządzenia nr 91 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2022 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań służbowych z użyciem psów służbowych w Policji, prace te wymagają czasu i dokładnej analizy tematu.

W pracach zespołu uczestniczą specjaliści z jednostek terenowych Policji, w tym z: Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Sekcji Przewodników Psów Specjalnych MTR w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA”. Przewodniczącym Zespołu jest instruktor z Zakładu Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie kom. Krzysztof Rogowski.

Zespół ma do opracowania aż 15 projektów programów doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursów specjalistycznych dotyczących psów służbowych, które wymuszają obszerne zmiany w każdym z nich. W każdym programie przewidzianym dla przewodników psów służbowych planowane jest uwzględnienie zagadnienia obejmującego pierwszą pomoc przedweterynaryjną. Umiejętność rozpoznania zagrożenia i szybkiego reagowania ułatwi późniejsze działanie lekarza weterynarii, co w znacznym stopniu zwiększy prawdopodobieństwo ratowania zdrowia i życia psa służbowego.

W pracach zespołu bierze udział asp. Paweł Sobota – specjalista w Wydziale Szkoleniowo-Bojowym Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA" wraz z psem służbowym Ryjkiem, bo tak nazywa się partner służbowy Pawła. Ryjek to 4 letni owczarek belgijski malinois, który obecnie pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Z uwagi na miejsce pełnienia służby do zadań Ryjka należy nie tylko realizacja zadań bojowych, ale również szkoleniowych. To dzięki niemu wiele jednostek przekonało się do posiadania psa bojowego. Paweł, w ciągu kilku lat wspólnej służby, razem z Ryjkiem zdążyli odwiedzić kilka krajów gdzie mieli okazje ćwiczyć z najlepszymi jednostkami DSI (elitarną policyjną jednostką taktyczną holenderskiego korpusu policji), GSG9 (grupą do działań powietrznych, której zadania obejmują atak z powietrza, spadochroniarstwo i działania z helikopterów w Niemczech), NOCS we Włoszech (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza - dosł. Centralny Oddział Operacyjny ds. Bezpieczeństwa, zajmujący się zwalczaniem terroryzmu, odbijaniem zakładników i ochroną VIPów) czy słowacką jednostką specjalną Lynx. Ich wspólna podróż trwa nadal czasem na granicy państwa, a innym razem ścigając przestępców wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba użycia psów.

Psy służbowe w Policji odgrywają bardzo ważną rolę. Czworonożni funkcjonariusze ze względu na dobrze rozwinięte zmysły węchu i słuchu wykorzystywani są do wielu działań policyjnych, w tym antyterrorystycznych. Przygotowywane są do wykonywania zadań takich jak: służba patrolowa, tropienie, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych, broni i łusek, ratownictwa wodnego czy identyfikacji śladów zapachowych ludzi. Każdy pies policyjny ma swoją konkretną specjalność.

Więź jaka tworzy się pomiędzy opiekunem a jego podopiecznym jest wyjątkowa. Przewodnik czuwa nie tylko nad wyszkoleniem i treningiem psa, ale także sprawuje nad nim opiekę. Ryjek towarzyszy asp. Pawłowi Sobocie przez większość czasu w służbie i w domu.

Tekst: kom. Krzysztof Rogowski ISP WBiNP/DKS APwSz

Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz