Maciej Wojciechowski złotym medalistą Mistrzostw Europy Masters w lekkiej atletyce.

Podinsp. Maciej Wojciechowski z Akademii Policji w Szczytnie wziął udział w XIV Mistrzostwach Europy Masters w lekkiej atletyce i znalazł się na podium. Nasz zawodnik drużynowo znalazł się na pierwszym miejscu, a indywidualnie był ósmy. To kolejny sukces naszego przedstawiciela w zawodach lekkoatletycznych w bogatej już sportowej kolekcji.

Mistrzostwa Europy Masters w lekkiej atletyce są to mistrzostwa kontynentu na otwartym stadionie organizowane przez European Masters Athletics. Pierwsze zawody odbyły się we wrześniu 1978 we włoskim Viareggio. Mistrzostwa rozgrywane są najczęściej co 2 lata naprzemiennie z mistrzostwami halowymi. W zawodach występować mogą zawodnicy, którzy ukończyli 35. rok życia i rywalizują w kategoriach wiekowych zgrupowanych co 5 lat.

Podinsp. Maciej Wojciechowski wystartował w 14. Mistrzostwach Europy Masters na dystansie 8 km w biegach przełajowych. Nasz atleta w kategorii M-45 zaprezentował się znakomicie w biegu prowadzącym przez dukty leśne Torunia. Maciej spotkał na mistrzostwach byłych wyczynowych sportowców, olimpijczyków oraz osoby, które zawodowo trenują biegi. Konkurencja więc była wymagająca, a trud włożony w bieg był wyczerpujący. Podinsp. Wojciechowski indywidualnie zajął 8. miejsce, natomiast drużynowo Polacy zajęli pierwsze. Z Polaków w pierwszej dziesiątce Maciek był trzeci, przed nim znaleźli się tylko Leszek Biegała oraz Grzegorz Kujawski, czyli byli wyczynowi medaliści Mistrzostw Polski. Tym bardziej osiągnięcie naszego kolegi to coś niesamowitego. Przygotowania do najważniejszych zawodów sezonu poprzedził cykl startów, m.in. udział i pierwsze miejsce w ogólnopolskim cyklu City Trail, gdzie Maciej wygrał kolejny rok z rzędu w swojej kategorii wiekowej.

„Mega pozytywnie kończy się dla mnie ostatni bieg olsztyńskiego CITY TRAIL! Pierwsze miejsce w kategorii M-45-50 i takie samo w końcowej klasyfikacji całego cyklu. Dziś na ciężkiej trasie wokół jeziora Długiego i pozytywne nastawienie przed European Masters Athletics Champioships Indoor, w których za kilka dni 8 km biegu przełajowego w bardzo mocnej obsadzie! Znowu po latach orzeł na piersi i walka do końca” – powiedział podinsp. Maciej Wojciechowski po wygraniu cyklu biegów City Trail.

„Marzenia się realizuje, a nie spełnia! Złoty medal drużynowo Mistrzostw Europy Masters w biegu przełajowym. Niewiarygodne! Kategoria M45, a tu 50 na karku. Lecimy dalej, a tu tyyyle do zrobienia” – te słowa usłyszeliśmy od naszego mistrza po zakończonych zawodach w Toruniu.

Tekst: DKS APwSz

Foto: Maciej Wojciechowski