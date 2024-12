Nowa Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 20 czerwca 2024 r. wyznaczył insp. dr Agatę Malasińską-Nagórny na stanowisko Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie.

20 czerwca 2024 r. w Auli im. Władysława Stasiaka odbyło się oficjalne wprowadzenie na stanowisko Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie. Wprowadzenia oraz przyjęcia meldunku o objęciu stanowiska Komendanta-Rektora APwSz dokonał Pan Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pan Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, złożył wyrazy wdzięczności na ręce mł. insp. dr Moniki Porwisz – pełniącej dotąd obowiązki Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie – i pogratulował insp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny objęcia nowego stanowiska. – Dzisiaj symbolicznie dokonuje się zamknięcia procesów formowania nowego kierownictwa Policji. Pan Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, insp. dr Tomasz Michułka, obejmie wakujące stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji, a tu w Szczytnie – w ważnej dla funkcjonowania Policji jednostce i bezpieczeństwa kraju – insp. dr Agata Malasińska-Nagórny obejmuje obowiązki Komendanta-Rektora. Każdy oficer przechodzi przez Szczytno. Jest to miejsce niezwykle ważne dla Policji, bezpieczeństwa Polaków i całego kraju. Akademia musi wyznaczać wzorce, być inspiracją dla nowych myśli w zakresie procesów szkolenia Policji. Model szkolnictwa policyjnego wypracowany kilka miesięcy temu w Szczytnie jest obecnie wdrażany przez Komendanta Kochańczyka i najbliższe miesiące i lata będą przebiegać w myśl tego modelu. Wierzę, że ten nowy model szkolenia będzie przynosił nowe rezultaty. Proszę, abyście Państwo aktywnie uczestniczyli w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego. Chcę podziękować dotychczasowej Pani Komendant. Wierzę, że będzie Pani działać na rzecz dobra Uczelni i będzie Pani aktywna w swojej pracy wspólnie z nową Komendant-Rektor. Oprócz kształcenia i doskonalenia zawodowego jesteśmy w miejscu ważnym z punktu widzenia sieci szkół policyjnych w Polsce. Jest to Akademia, a więc to duże zobowiązanie, jeżeli chodzi o część naukowo-badawczą. Wiem, że Państwo sporo osiągnęliście, ale potrzeba wiele pracy, by ten status „Akademii” ugruntować, umocnić. Proces oddziaływania Akademii Policji w Szczytnie na resztę policyjnych placówek w Polsce będzie tak silny, jak silna będzie pozycja Uczelni – nadmienił Sekretarz Stanu MSWiA.

Nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, w imieniu insp. Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji odczytał list gratulacyjny skierowany na ręce insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny: Z okazji objęcia stanowiska Komendanta-Rektora APwSz pragnę przekazać Pani Inspektor serdeczne gratulacje. Z wielkim uznaniem odnoszę się do dotychczasowej służby Pani Komendant na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych – zarówno na poziomie powiatowym, jak i wojewódzkim. To zaszczytna funkcja, ale wiążę się z wielkim wyzwaniem. To w Pani rękach w znacznej części będzie spoczywać odpowiedzialność za misję kształcenia zarówno policyjnych kadr, jak i też studentów cywilnych, którzy wybrali Akademię Policji w Szczytnie dla poszerzenia własnych zainteresowań, pasji i marzeń. Jestem przekonany, że doświadczenie, otwartość i determinacja Pani Komendant stanowią wielką wartość, a zarządzanie policyjną uczelnią przy wsparciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Akademii Policji w Szczytnie przełoży się na rozwój tej placówki. Życzę wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań, a także nieustającej satysfakcji zarówno z osiągnięć własnych, jak i dokonań studentów oraz słuchaczy Akademii Policji w Szczytnie.

W imieniu własnym, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, jako nadzorujący system policyjnego szkolnictwa wyższego, zadeklarował otwartość we współpracy z nową Komendant-Rektor. Podziękował także mł. insp. dr Monice Porwisz za pełnienie obowiązków szefowej policyjnej Uczelni, doceniając włożony wkład, wyrażając przy tym głęboką nadzieję, że będzie stanowić filar wspierający nową Komendant-Rektor. Dodatkowo podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za to, iż marka Akademii Policji w Szczytnie jest szeroko rozpoznawalna w Polsce i na świecie.

Nowo obejmująca obowiązki Komendanta-Rektora – insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – zwróciła się do obecnych w trakcie uroczystości następującymi słowami: Mam ogromny zaszczyt objąć funkcję Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję Panu Ministrowi, Panu Komendantowi Głównemu Policji za ten awans i za kredyt zaufania jaki otrzymałam. Zrobię ze swojej strony wszystko. Będę pracować jak najlepiej potrafię, bo zdaję sobie sprawę jak prestiżową Uczelnią jest Akademia Policji w Szczytnie. Zależy mi na dalszym rozwoju Uczelni, już mogę powiedzieć – naszej Uczelni, zarówno jeśli chodzi o dydaktykę, ale także rozwój badawczy. Dziękuję jeszcze raz i proszę o wsparcie, albowiem siła jest w zespole, a nie w jednostce.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, w tym: Pani Agata Furgała – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, Pan Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński, Pan Stefan Ochman – Burmistrz Miasta Szczytno. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także szefowie jednostek i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Akademią Policji w Szczytnie: insp. Jarosław Brzozowski – Zastępca KWP w Olsztynie, insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, bryg. Zbigniew Stasiłojć – Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie. Wśród gości obecni byli również: podinsp. w st. sp. Ryszard Gidziński – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy APwSz oraz ks. dr hab. Wojsław Czupryński – Kapelan APwSz.

Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny pełni służbę w Policji od 2000 roku. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją przygodę z policyjnym mundurem rozpoczęła w Zespole Policji Sądowej Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Początkowo zajmowała stanowiska wykonawcze w komórkach dochodzeniowo-śledczych i kryminalnych, w tym od 2007 r. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przez większość czasu będąc związaną z Zespołem Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi.

W dalszych latach insp. dr Agata Malasińska-Nagórny piastowała stanowiska kierownicze. W 2013 roku została Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Pod koniec 2013 roku objęła stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, natomiast w 2014 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Kielcach. W 2017 roku powierzono jej funkcję Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Od 2020 roku insp. dr Agata Malasińska-Nagórny była Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Nowa Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie w trakcie swojej służby została odznaczona brązowym medalem za „Długoletnią Służbę”, złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz brązowym medalem za „Zasługi dla Obronności Kraju”.

Tekst: DKS APwSz

Foto: Jacek Konieczny DKS APwSz

Video: Adam Gewartowski DKS APwSz