Promocja oficerska 87 absolwentów Akademii Policji w Szczytnie

3 października 2024 r. o godzinie 11:00 w auli im. Władysława Stasiaka w budynku Biblioteki rozpoczęła się uroczysta promocja 87 absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji. Przypieczętowania aktu promocji, poprzez przyjęcie oficerskiej przysięgi oraz symboliczne uderzenie szablą mianowanych funkcjonariuszy, dokonał nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

W przededniu uroczystej promocji oficerskiej, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pani Agata Furgała – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz, wspólnie z delegacją funkcjonariuszy będących bohaterami dzisiejszego wydarzenia, złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym policjantów będących ofiarami zbrodni katyńskiej.

Uroczystość została zainaugurowana poprzez złożenie meldunku nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi – Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości – nadkom. Tomasza Kozona, wprowadzenie sztandarów Komendy Głównej Policji i Akademii Policji w Szczytnie oraz odegranie i odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Minutą ciszy oddano cześć funkcjonariuszowi wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, który 30 września 2024 r., wracając z nocnych działań na terenie popowodziowym, zginął w wypadku drogowym.

Komendant-Rektor APwSz przywitała gości, dziękując im za ich obecność w tej ważnej dla nowo promowanych i całej formacji chwili. Swoją obecnością zaszczycili to wydarzenie: Zastępca Komendanta Głównego Policji, kadra kierownicza polskiej Policji, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, pełnomocnik Dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego, samorządowcy powiatu szczycieńskiego, przedstawiciele duchowieństwa, współpracujących z Akademią Policji w Szczytnie uczelni wyższych i instytucji oraz reprezentanci związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń.

Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny w swoim wystąpieniu podkreśliła, że polska Policja zyskuje nową kadrę profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy, wyrażając przekonanie, że zostali w pełni przygotowani do realizowania najtrudniejszych zadań i obowiązków – nawet w momentach próby wymagających szybkiego podejmowania trudnych decyzji. Pogratulowała nowym oficerom sukcesu, życząc im dodatkowo bezpiecznej służby oraz satysfakcji z realizowania zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji mianowano 27 policjantek i 60 policjantów.

Zastępca Komendanta Głównego Policji odczytał treść oficerskiej przysięgi i przyjął ją od 87 nowo mianowanych na stopień podkomisarza Policji absolwentów Akademii. W dalszej kolejności z pododdziału promowanych występujący kolejno w szeregach policjanci maszerowali do podestu, gdzie po przyklęknięciu na prawe kolano oczekiwali na symboliczne uderzenie piórem szabli generalskiej w ramię. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji – wygłaszał nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji, przypieczętowując akt promocji.

Ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla nowych oficerów Policji udzielili przedstawiciele duchowieństwa.

Następnie list Pana Tomasza Siemoniaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odczytała Pani Agata Furgała – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Minister pogratulował funkcjonariuszom awansu na stopień podkomisarza Policji, życząc promowanym satysfakcji z pełnienia służby oraz wielu sukcesów, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Otrzymany dzisiaj awans to kolejny etap ścieżki zawodowej. Cieszę się, że związaliście swoją przyszłość z największą formacją mundurową podległą MSWiA. Dziś dołączacie do elitarnego grona oficerów Policji – wskazał w liście Pan Tomasz Siemoniak. Pamiętajcie, że każdy z Was, podczas codziennej służby, wystawia wizytówkę swojej formacji oraz koleżankom i kolegom. To Wasza postawa buduje w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa ­­– nadmienił. Na końcu szef resortu spraw wewnętrznych i administracji przekazał wyrazy podziękowania i szacunku całej kadrze Akademii Policji w Szczytnie za wiedzę i zaangażowanie w pełnioną służbę na rzecz kształcenia funkcjonariuszy.

Słowa do zebranych, w ramach przemówień okolicznościowych, skierował nadinsp. dr Rafał Kochańczyk. Wystąpienie Pana Komendanta poprzedził sygnał „Słuchajcie wszyscy”. Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował funkcjonariuszom za ogrom pracy i poświęcenia, które włożyli, by zdobyć upragniony stopień podkomisarza Policji. Nadmienił, że bycie oficerem to duże wyzwanie i równie duży obowiązek, ale jeżeli promowani dopełnią słów złożonej przysięgi oficerskiej – zadanie to będzie o wiele łatwiejsze. Życzę Wam, aby ten błysk w oku, ten silny uścisk dłoni, którymi się dziś odznaczaliście, towarzyszył Wam jak najdłużej – nadmienił Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Ostatni głos zabrał przedstawiciel promowanych, podkom. Piotr Nicpoń, który podziękował rodzinie, przyjaciołom i bliskim za nieocenione wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość. Funkcjonariusz skierował podziękowania także w stronę kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Policji w Szczytnie, podkreślając, że nauczyciele, których spotkali na swej drodze promowani, byli i będą dla nich inspiracją do bycia jak najlepszymi policjantami godnymi miana oficera polskiej Policji.

Zwieńczeniem promocji oficerskiej było odprowadzenie sztandarów i złożenie przez dowódcę meldunku o zakończeniu uroczystości.

Tekst: SKS APwSz

Foto: Jacek Konieczny SKS APwSz

Wideo: Adam Gewartowski SKS APwSz