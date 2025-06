Promocja oficerska w Akademii Policji w Szczytnie

Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję (…). 6 czerwca 2025 r. na placu apelowym Akademii Policji w Szczytnie słowa te wybrzmiały nadzwyczaj gwarnie. To właśnie tego dnia 423 funkcjonariuszy zostało promowanych na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. W uroczystości uczestniczyli: Pan Tomasz Siemoniak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także kierownictwo Policji z nadinsp. Markiem Boroniem na czele.

W wydarzeniu wzięła udział kadra kierownicza polskiej Policji. Byli z nami obecni również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego na czele z Panem Radosławem Królem – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Nie zabrakło władz rektorskich oraz przedstawicieli uczelni partnerskich, cywilnych i mundurowych. Za obecność dziękujemy także szefom jednostek mundurowych i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Akademią, przedstawicielom duchowieństwa, związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń.

Przed uroczystością Pan Tomasz Siemoniak – szef MSWiA, nadinsp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji wraz ze swoimi zastępcami – nadinsp. Romanem Kusterem i nadinsp. Rafałem Kochańczykiem – oraz Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, insp. Agatą Malasińską-Nagórny, oddali wspólnie z delegacją promowanych hołd ofiarom zbrodni katyńskiej poprzez złożenie wieńca pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”.

Promocja oficerska rozpoczęła się złożeniem meldunku Panu Tomaszowi Siemoniakowi – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości – nadkom. Tomasza Kozona. Następnie wprowadzono sztandary Komendy Głównej Policji i Akademii Policji w Szczytnie oraz odegrano i odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Na samym początku do zebranych zwróciła się insp. Agata Malasińska-Nagórny, która podkreśliła, że Policja zyskała nowych oficerów, którzy dzięki profesjonalnemu przygotowaniu są w pełni gotowi do wyzwań, którym muszą stawić czoła w trakcie dalszej służby. Złożyła gratulacje nowo promowanym z okazji nadania pierwszego stopnia oficerskiego, życząc jednocześnie zawodowego spełnienia w działaniach na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji mianowano 95 policjantek i 328 policjantów.

Nadinsp. Marek Boroń odczytał treść oficerskiej przysięgi i przyjął ją od 423 absolwentów Akademii mianowanych na stopień podkomisarza Policji. Następnie z pododdziału promowanych występujący kolejno w szeregach policjanci maszerowali do podestu, gdzie po przyklęknięciu na prawe kolano oczekiwali na symboliczne uderzenie piórem szabli generalskiej w ramię. Przypieczętowania aktu promocji dokonali: nadinsp. Marek Boroń – Komendant Główny Policji, nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

W dalszej kolejności przedstawiciele duchowieństwa udzielili nowym oficerom Policji błogosławieństwa na dalszą służbę.

Po sygnale „Słuchajcie wszyscy” nadszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Jako pierwszy głos zabrał Pan Tomasz Siemoniak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych. — To wielki dzień dla nowych oficerów polskiej Policji. Dzień promocji – dzień, w którym spełnia się wasz plan, wasze marzenia i powołanie: służba drugiemu człowiekowi. Serdecznie Wam gratuluję dojścia do tego momentu – do tej uroczystej chwili, która porusza nas wszystkich. Gratuluję również determinacji, która poprowadziła Was drogą jednej z najtrudniejszych i najbardziej wymagających misji – służby Rzeczypospolitej — mówił szef resortu.

Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń, w swoim wystąpieniu w szczególności pogratulował nowo promowanym oficerom sukcesu. Podziękował bliskim funkcjonariuszy za wsparcie i wyrozumiałość. Na ręce Komendanta-Rektora APwSz wyraził słowa uznania za profesjonalizm w przygotowaniu policjantów do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli na jak najwyższym poziomie.

Jako ostatnia głos zabrała przedstawicielka promowanych, podkom. Bernadeta Nowak – dyżurna Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że droga do stopnia oficerskiego była pełna wyzwań. Szczególne podziękowania skierowała do bliskich za wyrozumiałość oraz do kadry Akademii Policji w Szczytnie za nieocenioną pomoc w trakcie szkolenia.

Następnie nowo mianowani oficerowie Policji zaprezentowali się uczestnikom uroczystości w trakcie uroczystej defilady pododdziałów. Zwieńczeniem promocji oficerskiej było odprowadzenie sztandarów i złożenie przez dowódcę meldunku o zakończeniu uroczystości.

Tradycyjnie uroczystej promocji towarzyszył piknik rodzinny adresowany do rodzin promowanych, którzy uczestniczyli wraz z ich bliskimi w tej szczególnej dla nich chwili. Goście mieli możliwość zapoznania się ze stanowiskami: Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu, Miasta Szczytno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz CSSG w Kętrzynie. Dodatkowo byli z nami obecni także przedstawiciele: Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Nadleśnictwa Korpele, Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz KPP w Szczytnie. Dzieci tłumnie gromadziły się wokół policyjnych maskotek, które przyciągały ich uwagę i sympatię.

Dziękujemy wszystkim podmiotom, które uatrakcyjniły to wydarzenie swoją obecnością. Składamy serdeczne gratulacje wszystkim nowo promowanym oficerom polskiej Policji! Wierzymy, że ten dzień na zawsze pozostanie w Waszej pamięci.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz