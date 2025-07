Święto Policji w Akademii – rok podwójnego jubileuszu

Święto Policji to czas dumy z pełnionej służby na rzecz państwa i jego obywateli, radości z osiągniętych sukcesów, ale także zadumy nad tymi, którzy poświęcili swoje życie, stojąc z nami ramię w ramię. Tydzień przed kalendarzowymi obchodami święta na placu apelowym Akademii Policji w Szczytnie odbyła się uroczystość z udziałem nadinsp. Romana Kustera – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Obchody Święta Policji w Akademii Policji w Szczytnie rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12:00 na placu apelowym uczelni. Były one objęte patronatem honorowym nadinsp. Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji. Wydarzenie poprzedziły msza święta w intencji całej wspólnoty Akademii, która odbyła się w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie, oraz złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie przez delegację złożoną z I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Po podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej minutą ciszy upamiętniono wszystkich policjantów poległych w służbie.

Następnie głos zabrała insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie. Wszystkim policjantkom i policjantom, pracownikom cywilnym, słuchaczom i studentom uczelni życzyła nieustającej satysfakcji z pełnionej służby i pracy, jak również dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności. — Tegoroczne obchody mają szczególny wymiar, gdyż świętujemy jubileusz 35-lecia uczelni, która przez lata wykształciła pokolenia profesjonalistów służących bezpieczeństwu naszego kraju, oraz 100-lecie obecności kobiet w szeregach polskiej Policji — wskazała Komendant-Rektor.

Obecny podczas uroczystości nadinsp. Roman Kuster, w imieniu Komendanta Głównego Policji, zwrócił się do zebranych słowami: — Chcę wam podziękować za trud, który wnosicie do codziennej służby oraz w edukację adeptów sztuki policyjnej, przyszłych oficerów oraz słuchaczy kursów specjalistycznych i zawodowych. Macie ogromny wkład w to, w jaki sposób postrzegana jest obecnie Policja — mówił I Zastępca Komendanta Głównego Policji. — Dobrze przygotowany policjant, oficer, to gwarancja rzetelnie wykonywanej służby na najwyższym poziomie. To gwarancja wpisywania się w motto Policji: „pomagamy i chronimy” — nadmienił.

Do uczestników wydarzenia przemówił także Pan Zbigniew Szczypiński – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski. — Chciałbym podziękować wam za każdy dzień i każdą noc waszej służby, za kompetencje, za wrażliwość wobec ofiar przestępstw. (…) Kobiety w policyjnym mundurze od 100 lat udowadniają, że profesjonalizm, empatia i determinacja nie znają podziału na płeć – wskazał Wicewojewoda, składając na ręce insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny wyrazy głębokiego uznania.

W trakcie obchodów święta w Akademii Policji w Szczytnie czterech policjantów odznaczono medalami za długoletnią służbę, natomiast sześciu odznaką „Zasłużony policjant”. Jeden z funkcjonariuszy otrzymał brązowy medal „Za zasługi dla Policji”.

Na wyższe stopnie służbowe awansowano 49 funkcjonariuszy, z czego 13 osób w korpusie oficerów starszych Policji, 29 w korpusie oficerów młodszych Policji oraz 7 w korpusie aspirantów Policji.

Podczas obchodów obecni byli przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego na czele z Panem Zbigniewem Szczypińskim – Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim, szefowie służb oraz jednostek wojskowych, kierownictwo i przedstawiciele podmiotów współpracujących z Akademią Policji w Szczytnie. Nie zabrakło reprezentantów duchowieństwa, prezesów i przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, przewodniczących związków zawodowych policjantów i pracowników APwSz, policyjnych emerytów i rencistów oraz rodzin i bliskich funkcjonariuszy.

Wydarzenie uświetniła obecność kompanii honorowej KWP w Olsztynie oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz

wideo: Adam Gewartowski SKS APwSz

dron: Wojciech Nowak SKS APwSz