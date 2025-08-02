Doskonalili swoją wiedzę z ratownictwa wodnego na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

W dniach 29-30 lipca 2025 r. na terenie Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane było doskonalenie zawodowe lokalne adresowane do policjantów i pracowników APwSz oraz zaproszonych gości posiadających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym. Łącznie w doskonaleniu uczestniczyło ponad 20 osób reprezentujących takie instytucje jak: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, KWP w Olsztynie oraz Akademia Policji w Szczytnie.

Po przywitaniu uczestników specyfikę funkcjonowania Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego omówił Pan Radosław „Wiśnia” Wiśniewski. Instruktor MOPR podzielił się ponadto swoją bogatą wiedzą w zakresie ratownictwa wodnego.

Następnie prelekcję na temat bezpieczeństwa na szlakach wodnych, wymaganego wyposażenia jednostek pływających oraz locji wygłosił Pan kpt. ż.ś. Grzegorz Pająk – inspektor nadzoru nad żeglugą reprezentujący Delegaturę Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku. Potem uczestnicy zostali podzieleni na załogi i przystąpili do przygotowania przydzielonych jednostek pływających. W ilości 5 małych statków uformowany został szyk, w którym biorący udział w szkoleniu poruszali się po akwenach Wielkich Jezior Mazurskich.



Podczas ćwiczeń doskonalone były umiejętności praktyczne z zakresu: ratownictwa wodnego oraz z wykorzystaniem jednostek pływających wykorzystujących mechaniczny napęd. Przeprowadzono m.in. rozpływanie czy trening terenoznawczy mające na celu zapoznanie z częścią obszaru wchodzącego w skład Szlaku Wielkich Jezior.

W dalszej kolejności prowadzone zostały ćwiczenia ratunkowe z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w ratownictwie wodnym – indywidualne oraz zespołowe. W trakcie ich wykonywania stale przypominane były zasady bezpiecznego korzystania z jednostek pływających, takie jak: podstawowe prace bosmańskie, manewrowanie, podpływanie i odpływanie od pomostu z podziałem na role czy bezpieczne mijanie pozostałych jednostek pływających.

Częścią szkolenia był także trening zapoznający z locją oraz nawigacją na drogach żeglugowych i terenach przywodnych. Nie zabrakło ćwiczeń poruszania się jednostkami pływającymi w szykach podczas działań ratunkowych (poszukiwanie oraz podejmowanie poszkodowanego z wody na pokład – na przykładzie podejmowania manekina ratunkowego bądź koła ratunkowego).

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w realnych działaniach związanych ze zderzeniem się jednostek pływających. W niesprzyjających warunkach wspomagali działania patrolu wodnego skierowanego do przedmiotowego zdarzenia.

Drugi dzień rozpoczął się od zajęć teoretycznych, którym przewodził Pan Radosław Wiśniewski z MOPR. Po cennej dawce wiedzy biorący udział w doskonaleniu zawodowym lokalnym stali się czynnymi ogniwami ćwiczeń zgrywających. Ich istotą było doskonalenie umiejętności prowadzenia jednostek pływających podczas zespołowych działań ratowniczych na drogach wodnych wzdłuż Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Urozmaiceniem była możliwość przetestowania skutera wodnego w działaniach ratowniczych.

Szkolenie zakończono omówieniem ćwiczeń poprzez wskazanie mocnych i słabych stron, a także podkreślenie przez uczestniczących stałej potrzeby podnoszenia umiejętności i wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami w celu dążenia do profesjonalizacji działań na rzecz bezpieczeństwa.

tekst/foto: nadkom. Rafał Meler ZWF ISP WBiNP