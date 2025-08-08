Wirtualny Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora wystartował w Akademii Policji w Szczytnie!

340 biegaczy, jeden cel - pomoc rodzinom poległych na służbie funkcjonariuszy. W Akademii Policji w Szczytnie zainaugurowano w formie „wirtualnej” Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora, w którym uczestnicy udowodnili, że sport i solidarność mogą iść w parze.

7 sierpnia 2025 r. ponad 340 słuchaczy Akademii Policji w Szczytnie udowodniło, że siła ducha i serca jest w stanie pokonać największe trudności. Wspólnie z nadinsp. dr Agatą Malasińską-Nagórny zainaugurowali w formie „wirtualnej” Bieg o Buzdygan Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, pokonując 3 kilometry malowniczych, leśnych duktów. Start i meta znajdowały się na stadionie Akademii. Bieg zorganizowano z myślą o słuchaczach, którzy nie będą mogli uczestniczyć w biegu głównym, którego start zaplanowano na 7 września.

Bieg był czymś więcej niż sportowym wyzwaniem. Jego uczestnicy pobiegli z misją – by wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

„Nic nie było w stanie nas powstrzymać, by okazać wsparcie rodzinom naszych koleżanek i kolegów, których z nami nie ma” – mówili po ukończeniu trasy.

Postawa uczestników jest najlepszym dowodem, że warto łączyć sport z pomaganiem. Ich zaangażowanie, uśmiechy i radość na mecie pokazują, że bieganie w słusznej sprawie ma wyjątkową moc.

Dołącz i Ty!

Każdy kilometr ma znaczenie, a każdy uczestnik przybliża nas do celu, jakim jest zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji.

Pamiętajmy – „nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.

Dołączyć do naszej inicjatywy można poprzez zapisy na:

https://dostartu.pl/bieg-o-buzdygan-v14561

Tekst: nadkom. Daniel Bruski DWiP APwSz

Foto: nadkom. Krzysztof Wasyńczuk SKS APwSz

Wideo: Wojciech Nowak SKS APwSz