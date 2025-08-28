Wspólne studia MSWiA i MON w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej

27 sierpnia 2025 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej podpisali porozumienie w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej o nowatorskiej formule. Podczas wydarzenia naszą uczelnię reprezentowały: insp. dr Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor oraz mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Prorektor ds. rozwoju.

Uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Obrony Narodowej dokonali: Pan Wiesław Leśniakiewicz – Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz Pan Stanisław Wziątek – Podsekretarz Stanu w MON. W trakcie sygnowania dokumentu towarzyszyli im rektorzy ASzWoj, APoż i APwSz: gen. w st. sp. dr Mieczysław Gocuł, nadbryg. dr inż. Tomasz Klimczak oraz insp. dr Monika Porwisz.

Studia na kierunku „Ochrona ludności i obrona cywilna”, stanowiące przedmiot porozumienia, będą realizowane na trzech uczelniach: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Pożarniczej w Warszawie oraz Akademii Policji w Szczytnie. ASzWoj będzie pełnić funkcję uczelni prowadzącej – odpowiedzialnej za kwestie organizacyjne i administracyjne.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie potencjału dydaktycznego i infrastrukturalnego wszystkich trzech uczelni, co znacząco wpłynie na uatrakcyjnienie studiów o wskazanej tematyce i uczyni je bardziej wartościowymi za sprawą multilateralnej współpracy wielu ośrodków.

Absolwenci nowego kierunku nabędą umiejętności i wiedzę niezbędne do podjęcia pracy w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Przedsięwzięcie stanowi reakcję na przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie z początkiem obecnego roku. Dokument ten przewiduje tworzenie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa i zwiększania odporności państwa na współczesne zagrożenia, takie jak katastrofy naturalne, terroryzm, pandemie czy konflikty zbrojne.

Inicjatywa otwiera nowy rozdział we współpracy pomiędzy uczelniami i resortami, łącząc ich doświadczenie, wiedzę i zasoby. Wspólne działania umożliwią stworzenie atrakcyjnej oferty kształcenia, a jednocześnie wzmocnią potencjał instytucji zaangażowanych w budowanie bezpieczeństwa i odporności państwa.

tekst: SKS APwSz

foto: SKS APwSz/ASzWoj