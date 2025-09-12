Policjanci ruchu drogowego doskonalili swoje umiejętności na nowatorskim symulatorze

W dniach 8-12 września 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się pierwsza w Polsce – i zarazem pierwsza w historii naszej uczelni – edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego realizowanego z wykorzystaniem symulatora wspomagającego szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego.

Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego powstał w ramach zrealizowanego projektu nr DOB-BIO9/06/01/2018, który współfinansowany był ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018 na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt realizowany był w latach 2018-2022 w konsorcjum naukowym w składzie: Akademia Pożarnicza, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. oraz Akademia Policji w Szczytnie (lider projektu).

W ciągu pięciodniowego kursu dziewięciu policjantów z całego kraju posiadających przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego szkoliło się pod okiem nadkom. Sławomira Fuksa oraz kom. Marka Wyrozębskiego – wykładowców Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych. W trakcie przedsięwzięcia wizytę złożyły: insp. dr Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor APwSz, mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Prorektor ds. rozwoju APwSz oraz insp. dr Ewa Kuczyńska – Dyrektor Instytutu Koordynacji Badań APwSz.

Kurs ten miał na celu doskonalenie przez policjantów praktycznych umiejętności podczas działań na miejscu zdarzenia drogowego. Funkcjonariusze mieli okazję przećwiczyć czynności podejmowane w takich sytuacjach. Szkolenie obejmowało m.in. zabezpieczenie miejsca wypadku w celu uniknięcia kolejnych zagrożeń, organizację ruchu w nowo powstałej sytuacji, a także udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Policjanci doskonalili również umiejętności w zakresie rozpoznawania, zabezpieczania i oceny śladów kryminalistycznych związanych ze zdarzeniem, przeprowadzania oględzin pojazdu i miejsca wypadku, dokumentacji fotograficznej oraz sporządzania pełnej dokumentacji służbowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – jedynego w Polsce symulatora wspierającego funkcjonariuszy w realizacji czynności na miejscu zdarzeń drogowych. Dzięki temu policjanci mogą w realistycznych warunkach doskonalić wiedzę i praktyczne umiejętności, które w przyszłości mogą uratować życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego.

Zastosowana w symulatorze wirtualna rzeczywistość pozwala na przećwiczenie takich scenariuszy zdarzeń drogowych, których nie mamy możliwości zrealizować w rzeczywistych warunkach. To nowoczesne narzędzie szkoleniowe znacząco podnosi jakość przygotowania policjantów, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i sprawności działań.

tekst: nadkom. Grzegorz Kamiński ZPiRD ISP/SKS APwSz

foto: Wojciech Nowak, Jacek Konieczny SKS APwSz