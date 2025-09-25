Słuchacze Akademii w akcji – turniej siatkówki w szlachetnym celu

Kiedy stawką jest ludzkie życie i zdrowie, słuchacze Akademii Policji w Szczytnie nie pozostają obojętni. Po raz kolejny pokazali, że solidarność, empatia i gotowość do niesienia pomocy to wartości, które nie kończą się na szkolnej sali, lecz stanowią fundament przyszłej służby. Tym razem postanowili działać dla dobra syna swojego kolegi ze szkolenia – małego Bruna.

Służba w Policji to nie tylko wykonywanie zadań służbowych. To także – a może przede wszystkim – codzienne życie wśród ludzi, którym policjanci służą i pomagają. Już w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego słuchacze Akademii Policji w Szczytnie uczą się, że fundamentem tej profesji są wartości takie jak solidarność, poświęcenie, empatia, wzajemne wsparcie i gotowość do działania w każdej sytuacji.

Dowodem tego, że wartości te nie są pustymi sloganami, jest najnowsza inicjatywa podjęta przez grupę słuchaczy szkolenia zawodowego oficerskiego we współpracy z funkcjonariuszami Działu Dowodzenia APwSz. Policjanci zjednoczyli siły, aby pomóc synowi swojego kolegi z kursu – siedmioletniemu Brunowi. Chłopiec zmaga się z wieloma chorobami, a jego rodzina walcząc o sprawność chłopca, potrzebuje wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację.

Słuchacze nie ograniczyli się tylko do słów otuchy. Postanowili przejść do czynów, organizując turniej charytatywny w siatkówkę oraz zakładając i promując zbiórkę pieniędzy na jednym z portali internetowych.

Ich zaangażowanie to przykład postawy, którą można i warto naśladować. W czasach, gdy coraz częściej mówi się o zanikającej wrażliwości społecznej, oni pokazują, że wartości wyniesione z domu, utrwalone w trakcie szkolenia policyjnego, mogą przynosić realne efekty. To właśnie taka postawa – bezinteresowna pomoc i solidarność – buduje zaufanie społeczne do Policji i jej funkcjonariuszy.

— Dla nas to naturalne. Uczymy się służyć ludziom, a zaczynamy od pomagania sobie nawzajem — mówi jeden ze słuchaczy zaangażowanych w akcję. — Wspólne działanie pozwala nie tylko zebrać potrzebne środki, ale także daje rodzinie Bruna poczucie, że nie są sami w walce z chorobą — dodaje.

Charytatywny turniej siatkówki

Integralną częścią akcji była sportowa rywalizacja. W dniach 17–18 września 2025 r. z inicjatywy słuchaczy zorganizowano turniej charytatywny w siatkówkę „Dla Bruna” o Puchar Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, z którego dochód został przeznaczony na wsparcie leczenia 7-latka. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i było dowodem na to, że sport może łączyć ludzi i mobilizować do działania w szczytnym celu. Nie brakowało zaciętej rywalizacji, jednak zawody odbyły się w duchu fair play. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwali sędziowie – funkcjonariusze Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej – podinsp. Robert Paś, podinsp. Rafał Zawalniak oraz podkom. Adam Artych.

Wyniki

Turniej zakończył się następująco:

• I miejsce – szkolenie zawodowe oficerskie, kompania 280;

• II miejsce – szkolenie zawodowe podstawowe, kompania 153;

• III miejsce – szkolenie zawodowe podstawowe, kompania 154.

Dzięki takim inicjatywom policjanci pokazują, że słowa „Pomagamy i chronimy” to nie tylko hasło. Solidarność funkcjonariuszy z kolegą i jego rodziną to prawdziwa lekcja człowieczeństwa i przykład, który warto rozpowszechniać i naśladować.

25 września 2025 r., na apelu porannym, puchar zwycięskiej drużynie wręczyła nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie. Zawodnicy za zajęcie miejsc 1-3 otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

Zbiórka trwa…

Każdy z nas może dołączyć do tej pomocy – wystarczy kliknąć w link do zbiórki i dorzucić swoją cegiełkę. Wspólnie możemy realnie zmienić życie Bruna i jego rodziny. (Pomóż Brunowi Kowalikowi)

tekst: nadkom. Daniel Bruski

foto: Adam Gewartowski, Jacek Konieczny SKS APwSz