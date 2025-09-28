„Warsztat proaktywnego przełożonego” – szkolenie dla kadry kierowniczej APwSz

W okresie od 22 do 26 września 2025 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Wałpusz Akademii Policji w Szczytnie odbywało się doskonalenie zawodowe lokalne dla kadry kierowniczej Policji pn. „Warsztat proaktywnego przełożonego”. Szkolenie adresowane było do przełożonych na różnych szczeblach zarządzania w naszej uczelni.

Podstawowym celem zajęć było wzmocnienie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie rozpoznawania oraz odpowiedniego reagowania na niepożądane zachowania w miejscu służby i pracy. To niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ to właśnie przełożeni w dużej mierze kształtują kulturę organizacyjną, a od ich postawy i działań zależy atmosfera w zespole oraz poczucie bezpieczeństwa pracowników.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiadał nieetatowy zespół psychologów Akademii Policji w Szczytnie.

Warsztaty oparte były na aktywnych metodach pracy, które pozwalają uczestnikom nie tylko zdobywać wiedzę, ale także natychmiast ją praktykować. Nie zabrakło pracy w grupach, wielogodzinnych dyskusji i systematycznej oceny postępów – tak niezbędnej dla zwiększenia efektywności prowadzonych ćwiczeń.

Dobrze przygotowana kadra kierownicza to fundament zdrowego środowiska pracy. Liderzy, którzy potrafią rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i reagować w sposób konstruktywny, nie tylko minimalizują ryzyko eskalacji konfliktów, ale też budują atmosferę wzajemnego szacunku i współpracy, wzmacniając tym samym kulturę otwartej komunikacji oraz zwiększając efektywność zespołów.

tekst: SKS APwSz

foto: uczestnicy