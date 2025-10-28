Szkolenie CEPOL: „Hybrid threats in the context of ensuring internal security”

W dniach 21-24 października 2025 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie organizowane w ramach CEPOL (Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania) pn. „Hybrid Threats in the Context of Ensuring Internal Security” (Zagrożenia hybrydowe w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego).

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zagrożeniami wynikającymi ze skoordynowanych działań łączących zarówno militarne, jak i niemilitarne metody (np. cyberataki, dezinformację), których celem jest osłabienie państwa lub jego instytucji.

W trakcie przedsięwzięcia poruszono tematykę podnoszenia świadomości i budowania odporności społeczeństwa, współpracy pomiędzy służbami, przeciwdziałania zagrożeniom i reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami hybrydowymi.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele policji i służb specjalnych reprezentujący państwa Unii Europejskiej oraz Ukrainę.

Wśród ekspertów znaleźli się reprezentanci służb i formacji ochrony bezpieczeństwa, środowiska naukowego, dziennikarstwa, dyplomacji z państw UE i Stanów Zjednoczonych, a także przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie.

Szkolenie stanowiło istotny element międzynarodowej współpracy w zakresie przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom hybrydowym, które – w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej – nabierają szczególnego znaczenia.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami różnych państw przyczyniła się do pogłębienia wspólnego zrozumienia natury tych zagrożeń oraz wzmocnienia zdolności do skutecznego reagowania na nie.

Wydarzenie potwierdziło również, że jedynie poprzez współpracę i wzajemne wsparcie możliwe jest budowanie odporności instytucji i społeczeństw wobec złożonych wyzwań, przed jakimi stoją państwa demokratyczne w XXI wieku.

tekst: nadkom. dr Błażej Jewartowski ZSnP ISK WBiNP/SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz