Kobiety w mundurze inspirują kolejne pokolenie. „Służba w Policji – zawód z pasją”

Akademia Policji w Szczytnie 18 listopada 2025 r. gościła uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach 3. edycji seminarium naukowo-praktycznego pn. „Służba w Policji – zawód z pasją”. To cykliczne wydarzenie stanowi idealną platformę do promocji naszej formacji wśród młodych ludzi stojących przed wyborem swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Skupia ono ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, którzy wspólnie udowadniają, że profesja funkcjonariusza Policji niezmiennie pozostaje konkurencyjna i atrakcyjna.

We wtorek 18 listopada br. w Akademii Policji w Szczytnie odbyło się seminarium, którego głównym celem było promowanie zatrudnienia w Policji, omówienie specyfiki służby, przybliżenie wymogów stawianych przed kandydatami oraz przedstawienie etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wśród zagadnień poruszanych podczas spotkania znalazła się również kwestia rozwoju zawodowego kobiet w Policji, co jest szczególnie istotne w 2025 r., kiedy obchodzimy 100-lecie ich obecności w strukturach formacji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSz, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego APwSz oraz Koło Naukowe Ratownictwa APwSz – we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie i Komendą Powiatową Policji w Szczytnie.

Zebranych podczas seminarium przywitał podinsp. dr Adam Płaczek – dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej WBiNP. Następnie do młodzieży zwróciła się mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Prorektor ds. rozwoju. W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę inicjatywy w kontekście promocji zawodu policjanta wśród uczniów. Życzyła im mile i wartościowo spędzonego czasu w murach uczelni, wyrażając nadzieję, że zaprezentowane prelekcje i pokazy przyczynią się do pewniejszych wyborów dotyczących przyszłości zawodowej.

W dalszej części seminarium głos zabrały funkcjonariuszki: nadkom. Sylwia Bojarowicz z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, kom. Dorota Niewiarowska z Akademii Policji w Szczytnie oraz sierż. Melania Rogala – policjantka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, studentka i przewodnicząca KNBW APwSz. Opowiadały o swoich ścieżkach kariery, zachęcając młode uczennice do podążania ich drogą, a przede wszystkim – do kreowania własnej, zgodnej z indywidualnymi zainteresowaniami i osobowością.

Nie zabrakło również wystąpienia przedstawicielek Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Aspirant Kamila Marciniak oraz starszy posterunkowy Agnieszka Kowalczyk przedstawiły procedurę i wymogi formalne związane z doborem do służby w Policji, krok po kroku wyjaśniając uczestnikom etapy postępowania kwalifikacyjnego.

W przedsięwzięciu udział wzięło blisko 150 uczniów reprezentujących Zespół Szkół Technicznych w Śremie, Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie oraz Zespół Szkół w Dobrym Mieście.

Na uczestników seminarium czekały stoiska oraz pokazy przygotowane przez zaprzyjaźnione instytucje. Wśród atrakcji znalazły się m.in. symulatory dachowania pojazdu, zderzeń hulajnogi elektrycznej oraz udzielania pomocy przedmedycznej w miejscu pożaru. Prezentowano także ideę równego dostępu do rozwoju i awansu w Policji, podkreślając, że każdy kandydat – niezależnie od płci – może liczyć na środowisko służby oparte na profesjonalizmie, szacunku i równych szansach. Uczniowie mogli ponadto zapoznać się z bazą sportowo-dydaktyczną uczelni, w tym halą sportów walki oraz strzelnicą APwSz, gdzie instruktorzy Zakładu Wychowania Fizycznego ISP WBiNP wraz ze studentami zaprezentowali taktykę i techniki prowadzenia interwencji policyjnych.

Wydarzenie po raz kolejny pokazało, jak istotne jest docieranie do młodego pokolenia, które stanowi przyszłą kadrę naszej formacji. Połączenie teorii z praktyką – w postaci nowoczesnych technologicznie stanowisk oraz pokazów – odgrywa kluczową rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej Policji oraz podkreślaniu, że bezpieczeństwo jest dziedziną stale rozwijającą się.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za liczny udział, prelegentom za wartościowe wystąpienia, a naszym partnerom i instytucjom współpracującym – w tym Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz fundacjom JUMPER, Bezpieczni.eu i Nadzieja – za nieocenione wsparcie w organizacji seminarium.

tekst: kom. Marek Wyrozębski ZPiRD ISP, kom. Adriana Panasiuk-Wojciechowska INP, SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz