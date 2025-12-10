Biathlon Policyjny o Puchar Komendanta-Rektora

9 grudnia 2025 r. na terenie Akademii Policji w Szczytnie odbył się Biathlon Policyjny o Puchar Komendanta-Rektora. Zawody zostały zorganizowane z okazji 100. rocznicy służby kobiet w Policji oraz jubileuszu 35-lecia naszej uczelni.

Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa policyjnego, doskonalenie umiejętności prowadzenia ognia z broni palnej krótkiej oraz wymiana doświadczeń w zakresie posługiwania się pistoletem będącym na wyposażeniu policjantów.

Najliczniejszą grupę zawodników stanowili funkcjonariusze kierunku studiów nauka o Policji. W zawodach udział wzięli również słuchacze szkolenia zawodowego oficerskiego. Biathlon został przeprowadzony pod czujnym okiem instruktorów Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia główny zawodów – podinsp. Adam Piwowarski.

Każdy z zawodników trzykrotnie pokonywał pętlę crossową o długości ok. 1000 m. Po pierwszej i drugiej pętli wbiegał na oś strzelecką i oddawał 10 strzałów z pistoletu służbowego Walther P-99 do tarczy TS-9 z odległości 25 metrów.

Intensywne zmagania wyłoniły zwycięzców w kategoriach indywidualnych i drużynowych, którzy zostali uhonorowani dyplomami oraz pucharami. Klasyfikacje policyjnego biathlonu przedstawiają się następująco:

Wyniki indywidualne – kobiety:

I miejsce – post. Nikola Stachura

II miejsce – sierż. Izabella Borgieł

III miejsce – post. Adriana Mazian

Wyniki indywidualne – mężczyźni:

I miejsce – sierż. Hubert Szelichiewicz

II miejsce – post. Filip Hofman

III miejsce – post. Dariusz Węgrzynowicz

Wyniki drużynowe:

I miejsce – NOP 2022

II miejsce – NOP 2024

III miejsce – NOP 2025

Wydarzenie uświetniło obchody 100-lecia obecności kobiet w strukturze Policji oraz 35-lecia uczelni. Było nie tylko okazją do wzmożonego wysiłku i weryfikacji umiejętności strzeleckich, lecz także do zdrowej rywalizacji połączonej z integracją środowiska policyjnego.

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i dziękujemy za udział!

tekst: kom. Łukasz Mierzejewski (ZWF ISP)/SKS APwSz

foto: SKS APwSz