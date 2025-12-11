Prezent, który ratuje życie: 18 litrów krwi dla potrzebujących

Zbliżający się okres świąt to okazja do spotkań z bliskimi, wspólnie spędzonych chwil, żywych rozmów i refleksji nad przemijającym czasem. To także moment wręczania i znajdowania pod choinką prezentów. Jest jednak prezent niemierzalny pieniędzmi, którym możemy obdarować drugiego człowieka – to krew. 11 grudnia br. ten wyjątkowy dar osobom potrzebującym przekazali nasi studenci, słuchacze, funkcjonariusze oraz pracownicy, by czyjeś święta mogły nabrać prawdziwie rodzinnych i radosnych barw.

Nasze środowisko akademickie od wielu lat aktywnie angażuje się w akcje krwiodawstwa, pokazując, że los pacjentów wymagających leczenia krwią lub jej składnikami nie jest jej obojętny. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Akademii Policji w Szczytnie są regularnie wyróżniani za kolejne osiągnięcia związane z przelanymi litrami krwi, a nowi słuchacze i studenci coraz chętniej włączają się w tę szlachetną inicjatywę. Koniec grudnia będzie okazją do podsumowania ich wysiłków – każdy oddany mililitr krwi ma ogromną wartość.

Warto pamiętać, że potrzeba oddawania krwi istnieje przez cały rok. Systematyczne uzupełnianie banków krwi umożliwia skuteczną pomoc osobom jej potrzebującym.

Aby zostać dawcą, wystarczy ważyć co najmniej 50 kg, być pełnoletnim i nie przekroczyć 65. roku życia (w przypadku dawcy wielokrotnego) lub 60. roku życia (przy pierwszym oddaniu). Konieczne jest również, by oddający krew czuł się zdrowy – nie należy ukrywać objawów mogących wpłynąć na jakość krwi. Szczerość w ankiecie i podczas wywiadu lekarskiego to podstawa.

Gdy kwalifikacja przebiegnie pomyślnie, a my zasiądziemy w wygodnym fotelu – już po 5-8 minutach wszystko jest gotowe. Tak niewielki wysiłek wystarczy, by wykonać wielki gest i stać się cichym bohaterem czyjegoś życia.

Podczas grudniowej akcji zebrano 18 litrów krwi. To efekt zaangażowania 40 osób, które sprawiły, że święta potrzebujących staną się naprawdę magiczne.

