Prace nad zmianami w programach szkoleń Policji – spotkanie zespołu w murach Akademii

W Akademii Policji w Szczytnie odbyło się spotkanie zespołu powołanego decyzją nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 grudnia 2025 r. Celem jego prac jest analiza oraz przygotowanie propozycji zmian w wybranych programach doskonalenia zawodowego centralnego, realizowanego w formie kursów specjalistycznych, a także analiza programów szkoleń zawodowych Policji.

Podczas przedsięwzięcia omówiono założenia oraz kierunki prac zespołu, których nadrzędnym celem jest dalsze doskonalenie systemu szkolnictwa policyjnego oraz dostosowanie programów szkoleniowych do aktualnych potrzeb formacji. Analizie poddawane są wybrane programy kursów specjalistycznych oraz szkolenia zawodowego, tak aby zapewnić ich wysoką jakość, aktualność merytoryczną oraz skuteczność w przygotowaniu funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych.

W spotkaniu uczestniczyła insp. dr Monika Porwisz – Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie oraz insp. Agnieszka Sowińska-Turczyk – Zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji.

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele jednostek organizacyjnych i szkoleniowych Policji, będący członkami zespołu, którzy w ramach prowadzonych prac dokonują przeglądu obowiązujących programów szkoleniowych oraz wypracowują propozycje ich modyfikacji.

Efektem prac zespołu mają być rozwiązania wspierające rozwój i podnoszenie jakości kształcenia w Policji, a także dalsze doskonalenie oferty kursów specjalistycznych realizowanych w ramach centralnego systemu szkolenia Policji.

tekst: mł. asp. Kamila Nowakowska DOSiDZ APwSz/SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz