VI Gala Środowiska Akademickiego

W Akademii Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta Gala Środowiska Akademickiego, podczas której wręczono wyróżnienia w ośmiu kategoriach dla wykładowców i studentów. Wydarzenie to stanowi już wieloletnią tradycję łączącą naszą społeczność i będąc okazją do docenienia starań laureatów i nominowanych do poszczególnych nagród.

29 kwietnia 2026 r. aula im. Władysława Stasiaka Akademii Policji w Szczytnie wypełniła się po brzegi kadrą oraz studentami uczelni, którzy licznie zgromadzili się, by uczestniczyć w VI już edycji Gali Środowiska Akademickiego.

Wydarzenie zorganizowane przez samorząd studencki APwSz miało szczególne znaczenie dla całej wspólnoty. Celem, który rokrocznie przyświeca organizatorom Gali Środowiska Akademickiego jest nie tylko podsumowanie osiągnięć, wręczenie nagród i wyróżnień, lecz stworzenie przestrzeni, w której sukces jednych staje się impulsem dla innych.

Uroczystego otwarcia Gali dokonała nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz, która w swoim wystąpieniu powitała wszystkich uczestników wydarzenia, a także wyraziła uznanie dla Zarządu Samorządu Studenckiego za inicjatywę, która w szczególny sposób integruje i wzmacnia środowisko akademickie. Pani Generał pogratulowała wszystkim nominowanym, podkreślając, że już sama nominacja do nagrody stanowi ogromne wyróżnienie.

Następnie głos zabrała mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, która w ślad za Panią Komendant podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.

Po przemówieniach, o pasji, która stała się sposobem na życie, o odporności psychicznej, o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz o znaczeniu przygotowania fizycznego w służbie opowiedział były operator jednostki specjalnej Policji, ratownik medyczny, sportowiec, a także podróżnik Pan Dariusz Pachut.

W dalszej kolejności nadszedł moment, na który wszyscy czekali – uhonorowanie osób, których praca i zaangażowanie wywarły pozytywny wpływ na środowisko akademickie. Spośród wszystkich zgłoszeń w każdej kategorii wyłoniono po 5 kandydatów z największą liczbą nominacji, na których następnie za pośrednictwem formularza internetowego głosowali studenci uczelni. Nagrody przyznano w 8 kategoriach, w tym 4 przeznaczonych dla studentów oraz 4 dla nauczycieli akademickich.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

„Studencki Działacz Roku” (sierż. Karolina Frik),

„Studencki Sportowiec Roku” (post. Karol Konieczny),

„Studencki Naukowiec Roku” (sierż. Melania Rogala),

„Student Roku” (sierż. Martyna Kielar),

„Opiekun Roku Koła Studenckiego” (nadkom. dr Rafał Meler),

„Promotor Roku” (mł. insp. dr Agnieszka Choromańska),

„Mistrz Inspiracji” (podkom. Wojciech Stępniak),

„Belfer Roku” (nadkom. Jakub Zaręba).

Poza wyróżnieniami dla studentów i nauczycieli akademickich Zarząd Samorządu Studenckiego w uznaniu za nieocenione wsparcie oraz wkład w rozwój działalności studenckiej w Akademii Policji w Szczytnie wręczył symboliczne statuetki: mł. insp. dr Agnieszce Sadło-Nowak – Dziekanowi Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, mł. insp. Małgorzacie Ciesielskiej – Kierownikowi Działu Dowodzenia, nadkom. Krzysztofowi Wasyńczukowi – Kierownikowi Sekcji Komunikacji Społecznej, nadkom. Danielowi Bruskiemu – Kierownikowi Działu Wydawnictw i Poligrafii, Małgorzacie Jeziorek – Zastępcy Kierownika Sekcji do spraw Kwatermistrzowskich oraz Izie Budny – Kierownikowi Dziekanatu WBiNP. W gronie wyróżnionych znaleźli się także funkcjonariusze i pracownicy uczelni: podinsp. dr Marcin Nowak, podinsp. Norbert Szostak, Natalia Szwejkowska oraz Marta Korzeniowska.

Na zakończenie Gali słowa uznania do Pani Komendant-Rektor skierowała reprezentantka Zarządu Samorządu Studenckiego, doceniając jej wsparcie w studencką działalność. Policjantka podziękowała za otwartość na dialog, zaufanie oraz nieustanną gotowość do wspólnego działania. Na ręce Pani Generał trafiła statuetka będąca wyrazem wdzięczności.

Wszystkim wyróżnionym i nominowanym serdecznie gratulujemy!

tekst: sierż. Martyna Kielar (Zarząd Samorządu Studenckiego APwSz)

foto: Jacek Konieczny (Sekcja Komunikacji Społecznej APwSz)