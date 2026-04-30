Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Metodyki Przeciwdziałania Poważnej Przestępczości

W dniach 27-29 kwietnia 2026 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Metodyki Przeciwdziałania Poważnej Przestępczości („First International Serious Crime Counteraction Methodology Conference ISCCMC.1”). Wydarzenie o charakterze eksperckim zostało objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Marka Boronia.

W obliczu dynamicznych przemian środowiska bezpieczeństwa oraz rosnącej złożoności zagrożeń, takich jak przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość, terroryzm, przestępczość finansowa, handel ludźmi, przestępczość narkotykowa czy przestępczość hybrydowa, konieczne staje się rozwijanie nowoczesnych metod analitycznych, operacyjnych i technologicznych wspierających działania państwa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dlatego za temat przewodni konferencji uznano metodykę zwalczania najgroźniejszych form przestępczości krytycznej dla państwa, natomiast celem wydarzenia było stworzenie międzynarodowego forum wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, integrującego środowiska naukowe, instytucje bezpieczeństwa publicznego, organy ścigania, administrację państwową oraz specjalistów zajmujących się analizą zagrożeń i nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w zwalczaniu przestępczości.

Konferencja miała również na celu zainicjowanie cyklicznego, międzynarodowego forum eksperckiego, którego rezultatem będzie rozwój nowoczesnych koncepcji metodologicznych, narzędzi analitycznych oraz modeli współpracy instytucjonalnej wspierających skuteczne przeciwdziałanie najpoważniejszym formom przestępczości.

Pierwszą Międzynarodową Konferencję Metodyki Przeciwdziałania Poważnej Przestępczości otworzyła nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny, która przywitała gości, prelegentów i uczestników, życząc owocnego dyskursu.

Wśród zaproszonych uczestników głos zabrali: Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji – insp. Rafał Miłosiewicz, Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji – insp. dr Michał Białęcki, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji – insp. Ireneusz Sieńko, Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji – insp. Robert Malinowski oraz pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji – mł. insp. dr Jacek Charatynowicz.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, Żandarmerii Wojskowej, naczelnicy zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także naczelnicy wydziałów i funkcjonariusze komend wojewódzkich Policji oraz szkół Policji.

Nie zabrakło również wybitnych praktyków i przedstawicieli ośrodków naukowych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – mł. insp. Robert Wojtasik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – insp. Małgorzata Jorka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – insp. Mariusz Wiśniewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim – insp. Radosław Kaczorowski, oficer łącznikowy polskiej Policji w Hiszpanii – mł. insp. Monika Sokołowska, oficer łącznikowy Policji Czeskiej w Polsce – ppłk Petra Macha, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury – dr Michał Gabriel-Węglowski, a także płk dr hab. Jarosław Cymerski reprezentujący Służbę Ochrony Państwa oraz płk dr inż. Maciej Fijałka z Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Akademia Policji w Szczytnie, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnej oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Prelegenci przedstawili zagadnienia dotyczące aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed organami ścigania w związku z zagrożeniami już obecnymi i prognozowanymi, w szczególności w kontekście zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych, technologicznych oraz środowiskowych. Zagrożenia te obejmują m.in. nową falę migrantów, przemyt i handel bronią oraz materiałami wybuchowymi, handel ludźmi, wytwarzanie i handel narkotyków, a także powstawanie nowych struktur przestępczych – w tym zorganizowanych grup przestępczych złożonych z cudzoziemców, głównie ze Wschodu.

Konferencję moderował Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych – insp. dr inż. Michał Bukowski.

Wydarzenie zakończyła dyskusja, podczas której uczestnicy wymienili się cennymi uwagami w zakresie tematycznym przedsięwzięcia.

tekst: nadkom. dr inż. Monika Hejduk (Zakład Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej WBiNP APwSz)

foto: SKS APwSz