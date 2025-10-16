Z sercem na start – październikowa akcja krwiodawstwa w Akademii

Październik, jako miesiąc inaugurujący rok akademicki, to czas pełen oczekiwań i nadziei, ale także czystej karty w historii uczelni, która zapełnia się z każdym kolejnym wydarzeniem. 16 października 2025 r. do Akademii zawitał mobilny punkt poboru krwi, dając imponujący początek nowemu rozdziałowi uczelnianej działalności.

Gdy za oknem żółkną i brunatnieją liście, rozpoczyna się okres zwiększonej zachorowalności, a nasz nastrój nie zawsze sprzyja aktywności – trudno spodziewać się, że akcja oddawania krwi może spotkać się ze szczególnym zainteresowaniem.

W ostatnich tygodniach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zwróciło się z apelem o pilne wsparcie poprzez oddanie konkretnych grup krwi, których zasoby – poniżej 20% – wystarczały zaledwie na ratowanie życia ludzkiego.

Dziś, gdy poziom ten jest znacznie wyższy, moglibyśmy ogłosić sukces – nic bardziej mylnego. Krew, jako życiodajny dar, jest ulotna, a potrzeba jej dostarczania do regionalnych centrów krwiodawstwa pozostaje niezmiennie wysoka. Szczególnie w sezonie przeziębieniowym – o czym na swojej stronie informuje Narodowe Centrum Krwi.

Doskonale rozumieją to wszyscy ci, którzy w czwartkowej akcji na terenie Akademii Policji w Szczytnie wzięli udział. Tłumnie zebrani przedstawiciele funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, studentów i słuchaczy naszej uczelni oddali 16 litrów krwi. To zasługa wszystkich 36 osób, które wykazały się dobrocią serca i empatią w trosce o życie i zdrowie najbardziej potrzebujących.

Czujesz się zdrowy i chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem? Znajdź najbliższe centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, jego oddział terenowy lub krwiobus.

Pamiętaj, że oddając krew, przyczyniasz się do ratowania chorych wymagających leczenia krwią lub jej składnikami, wspierasz pacjentów w procesie leczenia oraz pokazujesz, że solidarność ma realną moc – ponieważ Twoja decyzja podjęta dziś może oznaczać dla kogoś jutro pełne życia!

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

tekst: SKS APwSz

foto: Jacek Konieczny SKS APwSz